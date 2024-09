Les perspectives macroéconomiques pour le reste de l’année 2024 s’annoncent “difficiles” pour le Sénégal dont la croissance du PIB est désormais projetée à 6% contre une prévision de 7,1% faite en juin dernier, a annoncé vendredi le Fonds monétaire international (FMI).

“La croissance du PIB réel s’est établie à 2,3% au premier trimestre et les indicateurs de conjoncture suggèrent un ralentissement similaire au deuxième trimestre. Ce ralentissement reflète une activité plus faible dans les secteurs minier, de la construction et agro-industriel, et, dans une moindre mesure, dans le secteur primaire”, a-t-il expliqué dans un communiqué.

Par ailleurs, “la croissance du secteur non hydrocarbures devrait ralentir à 3,3%, contre une projection antérieure de 4,8%”, a ajouté le FMI dont une délégation a effectué récemment une mission d’une semaine au Sénégal.

Si “l’inflation globale a ralenti pour atteindre une moyenne de 2,2% en glissement annuel au premier semestre de l’année, sous l’effet de la baisse des prix internationaux des matières premières et d’une demande intérieure modérée”, il reste que “l’exécution budgétaire à fin août a révélé un manque à gagner significatif en termes de recettes, tandis que les dépenses sont restées globalement conformes aux prévisions”, a souligné l’institution financière internationale.

En conséquence, elle a relevé que le déficit budgétaire s’est creusé et que, en raison de la faiblesse des marges de liquidité, les autorités ont eu recours à des emprunts commerciaux externes coûteux à court terme.