La Tunisie s’apprête à vivre une journée marquée par une instabilité météorologique. Les températures, bien que légèrement en baisse, resteront agréables sur les hauteurs et dans le nord du pays, avec des maximales oscillant entre 20 et 26 degrés. En revanche, le reste du territoire connaîtra des températures plus élevées, pouvant atteindre 34 degrés à l’extrême sud.

Le ciel sera couvert de nuages sur la majeure partie du pays, avec des risques de pluies éparses, notamment au centre et au sud. Ces précipitations pourraient être accompagnées d’orages en cours d’après-midi.

Les vents souffleront fort du nord-ouest et de l’est, atteignant jusqu’à 70 km/h près des côtes. Ces rafales violentes provoqueront des tourbillons de sable, particulièrement dans les régions du sud, réduisant ainsi la visibilité et rendant les déplacements difficiles. La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble des côtes tunisiennes, déconseillant fortement la baignade et la navigation.