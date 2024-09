Le réalisateur tunisien Dhafer El Abidine, auteur de deux premiers longs-métrages de fiction, “Ghodwa” en 2021 et « To My Son…” en 2023, entamera, ce week-end, le tournage de son troisième long-métrage “Sofia” prévu entre la Tunisie et le Royaume-Uni.

La Tunisie sera la première étape du tournage qui s’étalera sur 6 semaines entre Tunis et Londres.

Le tournage qui commence, ce samedi 14 septembre, sera réparti entre la Médina de Tunis, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le célèbre village pittoresque de Sidi Bou Saïd, en banlieue nord, et la ville de Hammam-Lif dans la banlieue sud de Tunis. Il reprendra ensuite au Royaume-Uni et s’étalera sur deux jours seulement, comme l’a indiqué le réalisateur au cours d’une conférence de presse tenue, jeudi, au 32 Bis, un centre d’art contemporain au coeur de Tunis.

Le réalisateur, scénariste, acteur et producteur a annoncé un long-métrage qui réunira un casting tuniso-anglais, sans trop dévoiler sur les équipes artistiques et techniques qui l’accompagneront dans cette nouvelle aventure cinématographique.

Sofia : un casting tuniso-anglais, Dhafer dans le rôle principal

Des acteurs tunisiens et anglais s’associent à cette nouvelle expérience de Dhafer El Abidine dans laquelle il cumule les rôles en tant que réalisateur, scénariste, acteur et producteur à travers sa propre société de production « Double A Productions » fondée en 2021.

« Sofia » est un long-métrage qui relate l’histoire d’un couple mixte, un Tunisien en situation irrégulière au Royaume-Uni et une anglaise. Leur union donne naissance à une fillette, “Sofia” d’où le titre du film. Sans carte de séjour, le père se retrouve confronté à l’expulsion vers son pays natal laissant sa famille derrière lui. Cinq ans après son expulsion, sa femme et sa fille débarquent en Tunisie et partent à sa recherche.

Dhafer El Abidine, lui-même marié à une anglaise avec elle il a une fille, a expliqué un film de suspense et d’action, à vocation humaine, qui est loin d’être un Biopic. « Sofia n’est pas basé sur ma vie personnelle », a affirmé le réalisateur.

Ce projet de film est inspiré de son expérience dans la vie en général, en particulier pendant son séjour au Royaume-Uni où il a résidé plusieurs années.

Outre le réalisateur dans le rôle principal d’un tunisien expulsé du Royaume-Uni, le casting est porté par des acteurs et actrices tunisiens basés en Europe, dont Hiba Abbouk (Espagne) et Kais Sebti (Allemagne).

Côté anglais, deux acteurs seront à l’affiche : l’actrice Jessica Brown Findlay qui interprètera le rôle de la femme de Dhafer, et son compatriote Alex MacQueen, acteur de cinéma et de télévision. L’actrice native du Berkshire, près de Londres, en 1989, est connue pour ses rôles dans ses séries télévisées britanniques et américaines à succès Downton Abbey, Harlots, Brave New world et Castlevania.

Le scénario du film, écrit en 2012, verra le jour après ses deux premiers films, “Ghodwa” et « To My Son…”, ce qui constitue une œuvre importante pour le réalisateur, cumul d’expérience dans la réalisation et une carrière d’acteur qui dure depuis plus de vingt ans.

Dhafer El Abidine au cinéma et à la télévision

Sofia est la troisième expérience de Dhafer dans la réalisation, après son premier long métrage “Ghodwa” dont il est le coscénariste, l’acteur principal et le producteur. Ce premier long métrage est lauréat du prix FIPRESCI au Festival international du film du Caire de 2021.

Son deuxième long-métrage de fiction “To My Son…”, une coproduction de “Double A Productions” et “O3 Medya” (Arabie Saoudite), a fait sa sortie nationale le vendredi 12 avril 2024. Ce film qui a fait sa première arabe au Red Sea Film festival 2023, est une fiction « saoudienne avec un esprit tunisien », comme l’avait déclaré le réalisateur lors de sa projection en avant-première tunisienne.

Il a été projeté dans tout le Moyen-Orient et a remporté deux prix au Festival du film arabe de Hollywood (prix spécial du jury pour le scénario et prix du meilleur film décerné par l’association du Festival du film arabe de Hollywood). Tourné entre Londres, Djeddah et Abha, en Arabie Saoudite, ce film co-écrit avec la tunisienne Safé Messadi, avait réuni une équipe technique tunisienne et un casting panarabe, en plus de l’actrice britannique Emilia Fox.

A la lumière des données dévoilées par le réalisateur, « Sofia » s’inscrit dans le même esprit de « To My Son » qui retrace une histoire humaine dans laquelle tout un chacun peut se retrouver”, comme il l’avait auparavant déclaré.

Le réalisateur a vécu à un moment donné à Londres, portant en lui le rêve d’y retourner un jour comme réalisateur. Les sujets liés notamment à l’identité, l’appartenance, les sentiments complexes que vit l’émigré, l’attachement à la famille font la toile de fond des films de ce réalisateur dont le parcours cinématographique coupe avec l’image du charmeur que véhicule les séries égyptienne ou panarabes dans lesquelles il a participé.

Grâce à ses rôles distingués au cinéma et à la télévision, Dhafer El Abidine jouit d’une notoriété dans le paysage audiovisuel tunisien et arabe. Parmi ses récents films en tant qu’acteur, on cite « Un nez et trois yeux » de l’Egyptien Amir Ramses, une comédie romantique adaptée du roman éponyme d’Ihssan Abdoulkoudos et coproduite, en 2023, entre l’Egypte et les Emirats Arabes Unis.

Le cinéaste tunisien a annoncé qu’il sera à l’affiche de la saison 2 de la série télévisée “Finding Ola” avec sa compatriote installée en Egypte, l’actrice Hind Sabry avec laquelle il avait collaboré dans d’autres oeuvres égyptiennes, “Vertigo” (2012), “Halawet El Donia” (2017) et la série à succès “Ayza Atgawez”. La saison 2 de “Finding Ola” sera bientôt diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

L’acteur est également à l’affiche d’un film, All Before You, de la réalisatrice et scénariste palestinienne Annemarie Jacir qui aborde une phase importante de l’histoire de la Palestine et ses Territoires Occupés. Ce film réunissant un casting panarabe composé également de Yasmin Al-Masri, Joanna Arida, Sofia Asir et Ahmed Shihab-Eldin, est une coproduction internationale (Palestine-Royaume-Uni-France-Qatar et Arabie Saoudite).