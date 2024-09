La mission Polaris Dawn de SpaceX doit effectuer jeudi la toute première sortie privée dans l’espace, dans le cadre de la mission la plus risquée de la société à ce jour.

Un entrepreneur, un pilote de chasse militaire retraité et deux employés de SpaceX sont en orbite autour de la Terre à bord de Crew Dragon depuis le lancement, mardi à l’aube, de la mission Polaris Dawn depuis la Floride.

Jared Isaacman, 41 ans, fondateur de la société de paiement électronique Shift4, finance la mission Polaris, comme il l’a fait pour son vol Inspiration4 avec SpaceX en 2021.

Il a refusé de dévoiler le montant de la mission, mais la somme est susceptible d’atteindre des centaines de millions de dollars.

Les autres membres de Polaris sont le pilote de la mission, Scott Poteet, 50 ans, lieutenant-colonel retraité de l’armée de l’air américaine, et les employées de SpaceX Sarah Gillis, 30 ans, et Anna Menon, 38 ans, toutes deux ingénieures.

Tout au long de la journée de mercredi, le vaisseau spatial a fait six fois le tour de la Terre, s’éloignant jusqu’à 1.400 km, soit la distance la plus longue que l’homme ait parcourue dans l’espace depuis la dernière mission américaine Apollo, en 1972.

“L’équipage a également passé quelques heures à démontrer la mobilité pressurisée du scaphandre, à vérifier les positions et l’accessibilité en microgravité, ainsi qu’à préparer la cabine pour la sortie”, a déclaré le programme Polaris.

Jared Isaacman et Sarah Gillis, les deux seules personnes prévues pour la sortie, s’extrairont de la capsule Crew Dragon, attachés par une ligne d’oxygène.

Par le passé, seuls des astronautes professionnels ayant suivi plusieurs années d’entraînement ont effectué des sorties dans l’espace.

L’équipage de Polaris a passé deux ans et demi à s’entraîner à l’aide de simulations et d’un “apprentissage par l’expérience” dans des environnements difficiles et inconfortables, a expliqué Scott Poteet.

“Je peux vous dire qu’il s’agit sans aucun doute de l’entraînement le plus difficile que j’ai jamais connu”, a-t-il déclaré à Cap Canaveral avant le lancement.

La première sortie dans l’espace effectuée par les États-Unis en 1965, à bord d’une capsule Gemini, s’est déroulée selon une procédure similaire à celle prévue pour Polaris Dawn : la capsule a été dépressurisée, l’écoutille a été ouverte et un astronaute en combinaison spatiale s’est aventuré à l’extérieur à l’aide d’une longe.