Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, se rendra en Europe dans les prochains jours pour discuter des surtaxes de l’Union européenne (UE) sur les véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine, alors qu’un vote sur la question est attendu en octobre.

Il s’entretiendra le 19 septembre avec le vice-président de la Commission européenne en charge du commerce, Valdis Dombrovskis, a déclaré un porte-parole du ministère chinois lors d’un point presse.

Cette annonce fait suite à la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en Chine en début de semaine, au cours de laquelle il a déclaré de manière inattendue que l’UE devrait reconsidérer sa position.

La Commission européenne, qui supervise les politiques commerciales du bloc, est sur le point de proposer des droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu’à 35,3% sur les véhicules électriques construits en Chine, en plus des droits de douane habituels de 10% sur les importations de véhicules.

Ces droits de douane seront soumis au vote des 27 et mis en œuvre d’ici à la fin du mois d’octobre, à moins qu’une majorité qualifiée de 15 États membres représentant 65% de la population de l’UE ne s’y oppose.

“Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle guerre commerciale”, a déclaré Pedro Sanchez mercredi en Chine. “Si vous voulez mon avis, nous devons revoir notre position.”

L’Espagne avait jusqu’alors été l’un des plus ardents défenseurs des droits de douane les véhicules électriques fabriqués en Chine.

“La Chine espère que l’UE travaillera avec la Chine pour résoudre les problèmes économiques et commerciaux par le dialogue et la négociation, afin de promouvoir un développement sain et stable des relations économiques et commerciales entre la Chine et l’UE”, a déclaré jeudi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.