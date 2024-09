La Chine considère le développement de ses relations avec l’Arabie saoudite comme une des priorités de sa diplomatie globale, en particulier au Moyen-Orient, a déclaré mercredi le Premier ministre chinois Li Qiang.

Le Premier ministre a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salman Al Saoud, avec qui il a coprésidé la quatrième réunion du Comité conjoint sino-saoudien de haut niveau.

Au cours de leur entretien, M. Li a transmis les plus chaleureuses salutations du président chinois Xi Jinping au roi Salmane ben Abdulaziz Al Saoud et au prince héritier.

Il a souligné que sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, la Chine et l’Arabie saoudite avaient maintenu des liens basés sur le respect, la confiance mutuelle et les bénéfices partagés, ainsi que sur une compréhension et un apprentissage mutuels. Leurs relations bilatérales se sont développées de manière globale, rapide et profonde, produisant des résultats fructueux dans divers domaines de coopération.

La Chine est disposée à soutenir fermement l’Arabie saoudite, à œuvrer à de nouvelles réalisations mutuelles, à faire en sorte que les deux pays considèrent leurs développements respectifs comme d’importantes opportunités, et à renforcer le rôle du Comité conjoint sino-saoudien de haut niveau dans le but de faire faire franchir une nouvelle étape aux relations bilatérales et d’améliorer continuellement le bien-être des deux peuples, a affirmé le Premier ministre.

De son côté, le prince héritier saoudien a déclaré que les relations entre l’Arabie saoudite et la Chine avaient maintenu un niveau de développement élevé, et que les deux pays étaient l’un pour l’autre des partenaires stratégiques globaux fiables.