Lors d’une rencontre tenue mardi à Alger, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a fait le point avec le PDG de Stellantis Algérie sur l’avancée du projet de construction d’une usine Fiat en Algérie. Cette visite a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de discuter des prochaines étapes de ce projet d’envergure.

Les deux parties ont évoqué les progrès réalisés dans la construction des unités de soudure, d’emboutissage et de peinture, des étapes clés dans la fabrication de véhicules. Par ailleurs, des accords ont été signés avec des fournisseurs et sous-traitants locaux afin de renforcer l’intégration industrielle et de créer de la valeur ajoutée en Algérie.

Un accent particulier a été mis sur la création d’emplois et la formation de la main-d’œuvre. Le PDG de Stellantis Algérie a souligné que plus de 1000 personnes travaillent déjà sur le site de production, bénéficiant d’une formation de qualité conforme aux normes internationales.

Le ministre Aoun a réaffirmé le soutien du gouvernement à ce projet stratégique, soulignant l’importance de renforcer les capacités de production de l’usine pour répondre aux besoins du marché algérien. Il s’est engagé à accompagner Stellantis Algérie dans toutes les démarches nécessaires à la réussite de ce projet. (Source : D’après APS)