Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala et l’ambassadeur d’Iran en Tunisie, Masoud Husseiniyan ont été unanimes à souligner l’importance du rôle des relations parlementaires dans le renforcement de la coopération bilatérale.

Lors d’un entretien, mercredi, au Bardo, Bouderbala a plaidé pour l’intensification des échanges des expertises et des expériences en particulier au niveau des groupees d’amitié parlementaires.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations privilégiées entre la Tunisie et l’Iran et la volonté commune de les développer notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et académique.

Par ailleurs, le président du parlement et l’ambassadeur d’Iran en Tunisie ont évoqué les dernies développements dans les territoires occupés, dénonçant la poursuite des attaques sionistes contre les civils palestiniens en violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales.

Les deux parties ont mis l’accent sur “la convergence des positions en faveur de la juste cause et le droit du peuple palestinien à récupérer ses droits légitimes.

Pour sa part, le diplomate iranien a souligné la disposition de son pays à développer davantage la coopération avec la Tunisie, notamment dans les domaines économique, culturel, académique et technologique.

Il a également fait état de la volonté de son pays d’ouvrir une ligne aérienne directe avec la Tunisie pour renforcer la coopération.