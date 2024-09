Les dix communes bénéficiaires du programme de régénération des centres Anciens (PRCA) ont relancé des appels d’offres relatifs à la réalisation d’études architecturales techniques, de suivi et de contrôle des travaux.

Il s’agit de Sousse, Nefta, Kairouan, Nabeul, Monastir, Rades, Médenine, Kélibia, Ras jebel et Aousja, a rappelé le ministère de l’Equipement et du l’habitat.

Cofinancé à hauteur de 50 millions de dinars par l’État tunisien, l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), le PRCA vise à améliorer les conditions de vie des habitants, à dynamiser l’activité économique dans les centres anciens et à renforcer leur attractivité culturelle et touristique.

Il devrait, également, contribuer à la valorisation du riche patrimoine urbain du pays et à la préservation de sa valeur historique et architecturale à travers la régénération des anciens centres urbains.

Le projet porte entre autres sur la réhabilitation des infrastructures de base, l’amélioration des espaces publics, la rénovation et la réutilisation de bâtiments historiques Promotion et la revitalisation des activités économiques, touristiques, commerciales et artisanales, selon le portail du PRCA.