Annonce des lauréats du Festival Cinémana du court-métrage

La 4ème édition du Festival Cinémana du court-métrage CINEMANA destiné aux jeunes de 16 à 30 ans a annoncé la liste des films lauréats composée de six courts métrages.

Le Palmarès de cette 4e édition, tenue du 1er au 5 septembre 2024 à la Cité des Sciences de Tunis (CST), a été dévoilé, lundi, sur la page facebook du festival.

Le Prix du meilleur film de la compétition composée de 18 films a été décerné au court-métrage “Saber Yahki” de Ghazi Arfaoui.

“Racines” d’Adam Belhassen a remporté le nouveau prix du festival, Prix Monaco du meilleur film sur l’environnement et les ODDs (objectifs du développement durable), décerné par la Direction de la coopération internationale du gouvernement de la principauté de Monaco.

Le prix Monaco vise à sensibiliser et à encourager la création cinématographique sur les enjeux environnementaux, en récompensant le court-métrage qui met le mieux en lumière les défis écologiques de notre époque, tout en proposant des solutions et des espoirs pour un avenir durable.

Cette édition 2024 a été organisée par l’Alliance Française de Tunis (AFT) en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (l’OIF), la Cité des Sciences de Tunis et le Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Lancées comme une aventure pour faire entendre la voix de l’environnement à travers le septième art, les journées Cinémana destinées aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans résidant en Tunisie, sert d’espace pour présenter leurs films, de se former et de rencontrer des professionnels du cinéma.

Placé sous le signe de la francophonie et de la formation aux métiers du cinéma, CINÉMANA a pour ambition d’accompagner les jeunes et de leur proposer des opportunités de formation et de reconnaissance de leurs œuvres cinématographiques.

Lancé le 23 septembre 2021, le festival CINEMANA est un rendez-vous pour des rencontres et de riches échanges autour du cinéma cherchant à faire vivre sur quelques jours, une expérience humaine et artistique à tous les jeunes passionnés.

Voici le palmarès complet de Cinémana 2024:

– Prix du meilleur film :

Saber Yahki de Ghazi Arfaoui

– Prix de la meilleure réalisation :

Al Faical d’Amal Langar

– Prix du meilleur scénario :

Un jour méditerranéen de Wajdi Jhimi

– Prix de la meilleure image :

Miroir de Baya Chikhi

– Prix ODDS :

Racines d’Adam Belhassen

– Prix de l’Alliance :

Overchoice de Wissam Dallali