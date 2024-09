Le pianiste virtuose italien Umberto Ruboni se produira pour la première fois en Tunisie dans un concert prévu le 19 septembre courant, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

Le concert débutera à 19h avec au programme des partitions pour de célèbres compositeurs européens allant du baroque avec son compatriote Domenico Scarlatti, jusqu’au romantisme avec le Norvégien Edvard Grieg et le Franco-polonais Frédéric Chopin et du compositeur et pianiste hongrois Franz Liszt.

Le virtuose pianiste génois (1996) présentera également des oeuvres contemporaines du jeune compositeur tunisien Aymen Aziz Salah pour un voyage entre Orient et Occident.

L’Institut culturel italien de Tunis présente un artiste avec une large experience dans de prestigieuses compagnies de musique classique.

Umberto Ruboni est actuellement en Residence artistique à l’Ingesund Piano Center d’Arvika (Suède). Ce diplômé avec mention au conservatoire « G. Verdi » de Milan, a suivi une formation musicale aux conservatoires d’Alessandria et de Milan, ainsi qu’à l’Académie Chigiana de Sienne et à l’académie Pinerolo, entre autres. Parmi ses professeurs figurent Maddalena Lolaico, Angela Colombo, Marco Rapattoni, Gianmaria Bonino et Sergio Marchegiani.

Il s’est ensuite spécialisé auprès de grands pianistes dont Roberto Plano, Olaf John Laneri, Roberto Cappello, Mikael Kanarva, Lylia Zilberstein, Sergejs Osokins, Pavel Nersessian, Jacques Ammon.

Umberto Ruboni s’est distingué dans de nombreux concours de piano, notamment le concours Orbetello Master Piano Competition (1er prix – 2023), YAMAHA International Piano Competition à Malmö (1er prix – 2022), Thalberg International Piano Competition à Napole (3ème prix – 2021), le Prix du Conservatoire de Milan (1er prix soliste- 2015, 1er prix musicien de chambre – 2017), Albenga International Piano Competition (3ème prix – 2019). ​

Il a joué pour de grandes compagnies de concert comme la compagnie de concert de Milan, l’Académie Filarmonica Romana, la Compagnie Umanitaria, le Festival Echos, Glafsfjorden Musikfestival).

En tant que soliste, Umberto Ruboni s’est produit dans des orchestres dirigées par d’importants chefs d’orchestre tels que Beatrice Venezi, Nikolay Lalov, Fabrizio Dorsi, Marcello Rotal et Pietro Mianiti.

Il est passionné de musique de chambre, il se produit régulièrement en duo de piano avec Eunmi Park et le violoncelliste Matteo Fabi. Il a également eu l’honneur de se produire en duo et en formation de chambre avec des stars de la musique classique a l’instar de Bruno Canino, Elio Marchesini (membre de « Percussionnistes du théâtre la Scala »), Vicens Prats (Première Flûte Soliste de la célèbre Orchestre de Paris), Sarah Louvion (1er prix de Kobe International Flute Competition), Alena Walentin (ex vice-présidente de la British Flute Society) et Marina Piccinini (“Heifetz del Flauto” pour la prestigieuse revue musicale Gramophone).

Depuis son plus jeune âge, il fait preuve d’une grande compétence en tant qu’enseignant dont il est souvent convié à participer à des Workshop et Masterclass: professeur de musique de chambre pour le Festival Valtellina Le AltreNote, professeur de piano à l’occasion du Workshop dell’Oltregiogo, professeur de piano pendant le Festival Pianitalia 2023 avec la participation de Eunmi Park et Tony Yike Yang.

Il était également membre de jury du concours Pianitalia Piano Competition et du Northern Light Piano Competition.