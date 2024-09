L’Instance tunisienne de l’Investissement (TIA) a annoncé, lundi, 9 septembre 2024, que le géant japonais SUMITOMO, via sa filiale Sumitomo Electric Wiring Systems Europe Tunisie, spécialisée dans les câblages électriques et composants électroniques destinés aux plus grands constructeurs automobiles, envisage d’accroitre ses investissements en Tunisie avec un objectif d’atteindre 5000 postes d’emplois d’ici 2027.

Lors de la réunion de suivi du projet de création d’une unité de fabrication de câblage automobile, tenue récemment , à Tunis, la société a affirmé son engagement envers le développement économique de la Tunisie et la valorisation de ses talents, indique un communiqué publié par l’Instance.

Le plan de la société est de procéder, dans une première phase à une extension de son premier site au technopole de Monastir employant plus de 2400 personnes, et à la création de 500 nouveaux postes d’emplois.

Et de preciser que cet investissement stratégique souligne les perspectives prometteuses qu’offre l’environnement d’investissement tunisien, grâce à des conditions favorables, une stabilité croissante et une infrastructure en plein développement.

L’industrie des composants automobiles constitue un secteur en forte croissance et l’un des secteurs piliers de l’économie tunisienne. La Tunisie compte, aujourd’hui, environ 200 entreprises actives dans le secteur de l’automobile, représentant 16 % des exportations du pays, selon la Tunisian Automotive Association (TAA).