Stellantis, acteur majeur de l’industrie automobile dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), franchit une nouvelle étape stratégique avec le lancement de la production locale du Jeep® Grand Cherokee L en Égypte. Cette initiative fait partie intégrante de la vision globale « Dare Forward 2030 » de Stellantis, qui vise à renforcer la présence régionale et à augmenter la part de marché à plus de 22 % d’ici 2030.

L’usine Arab American Vehicles (AAV), en partenariat avec l’Organisation Arabe pour l’Industrialisation, est le site choisi pour assembler le Grand Cherokee L, modèle emblématique de la marque Jeep. Ce lancement souligne non seulement l’engagement de Stellantis envers le marché égyptien, mais également l’importance de ce dernier dans la stratégie régionale de croissance. En produisant localement, Stellantis contribue à la création d’emplois, au transfert de technologies et au développement des compétences dans le secteur automobile égyptien.

Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis pour la région MEA, a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle phase, en soulignant que cette production locale marque une avancée vers les objectifs ambitieux de la marque, tels que la vente d’un million de véhicules dans la région d’ici 2030, dont 35 % seront électriques. Stellantis prévoit également d’introduire jusqu’à 25 nouveaux modèles dans la région avant 2030.

Le Jeep Grand Cherokee L incarne plus de 30 ans d’innovation dans le secteur des SUV. Ce modèle, désormais assemblé en Égypte, est doté d’un moteur V6 de 3,6 litres et de technologies avancées de sécurité, avec un design intérieur et extérieur élégant. Destiné à répondre aux attentes des consommateurs égyptiens, ce SUV à trois rangées de sièges peut accueillir jusqu’à sept passagers, alliant confort et luxe.

Hesham Hosni, directeur général de Stellantis Égypte, a ajouté que la collaboration avec l’usine AAV a été cruciale pour la réussite du projet, confirmant la confiance de Stellantis dans l’expertise égyptienne.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie du gouvernement égyptien visant à dynamiser l’industrialisation et à renforcer l’économie nationale par le biais de la production locale. (D’après Communiqué)