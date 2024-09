La première édition du Salon professionnel « ArtiCrea », s’ouvre demain lundi 09 septembre jusqu’au 15 de ce mois au parc des expositions du Kram à Tunis.

Articrea est conçu pour tous les professionnels du secteur de l’artisanat et des métiers d’art, qu’ils soient tunisiens ou issus d’autres horizons, indique l’office national de l’artisanat. C’est une occasion unique de découvrir des gammes de produits authentiques 100% tunisien, de planifier des projets, d’établir des contacts stratégiques et de passer des commandes sur mesure.

Ce salon s’adresse particulièrement aux principaux acheteurs , y compris les décideurs influents dans divers secteurs d’activité.

Il s’agit de Meubles et décoration, Supermarchés et discounters, Verre et céramique, Boutiques de cadeaux et concept stores , Hôtels et restaurants , Distribution de restaurants et fourniture d’hôtels , Spécialiste du commerce de gros, Design d’intérieur, Gestion des installations et architecture , Achats et approvisionnements d’entreprise.