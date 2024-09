Le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur les prévisions des investissements dans la filière manufacturière a enregistré, durant le 1e semestre de 2024, une baisse pour la troisième fois consécutive, indique l’Institut National de la Statistique (INS), dans une enquête d’opinion auprès des chefs d’entreprises privées publiée samedi. Ce solde d’opinion a, également, baissé concernant les prévisions pour le deuxième semestre 2024.

Le solde d’opinion est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion des chefs d’entreprises a enregistré une baisse de 1% au cours du 1er semestre 2024, contre 5% durant le deuxième semestre de 2023.

Pour ce qui est de 2024, le solde d’opinion est passé de 10% durant le 1e semestre à 7% durant le 2e semestre. L’enquête de l’INS révèle que les opinions des chefs d’entreprises ne reflètent guère d’optimisme dans différents secteurs comme les industries chimiques où le solde d’opinion est passé de 17% durant le deuxième semestre de 2023 à -4% durant le premier semestre de 2024 ainsi que le secteur du textile, de l’habillement et du cuir (de 21% à 1%).

En contrepartie, le solde d’opinion des chefs d’entreprises du secteur des industries alimentaires et agricoles a enregistré une hausse de 2% à 15%. Il en est de même pour le secteur de la mécanique et de l’électricité (de 8% à 14%). Quant au secteur de la construction, de la céramique et du verre, le solde d’opinion y a enregistré a connu une stabilité.

Pour ce qui est du 2e semestre 2024, selon les prévisions des chefs d’entreprises, l’investissement va baisser dans le textile, habillement et cuir et les matériaux de construction et évoluer dans l’agroalimentaire et l’agriculture.