La Tunisie s’apprête à faire face à des perturbations météorologiques ce soir. Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dans plusieurs régions du pays.

L’extrême sud-est et les hauteurs ouest seront particulièrement touchés par ces intempéries. Des précipitations sont également prévues localement dans les régions du nord-est. Le reste du pays sera sous un ciel nuageux.

Les températures seront en baisse par rapport aux jours précédents, avec des minimales oscillant entre 21 et 25 degrés dans les régions ouest et entre 28 et 32 degrés ailleurs.

Le vent soufflera fort près des côtes nord, rendant la mer agitée, voire très agitée par endroits. Les autres côtes seront quant à elles peu agitées.