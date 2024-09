Ces derniers jours, les réseaux sociaux et les médias tunisiens ont été secoués par les témoignages poignants de nombreuses femmes tunisiennes travaillant en Arabie Saoudite. Ces travailleuses domestiques, souvent vulnérables et isolées, décrivent des conditions de travail dégradantes, des abus et des mauvais traitements de la part de leurs employeurs.

Ces récits bouleversants ont mis en lumière les risques auxquels sont exposées ces femmes, loin de leur pays et de leur famille. Les témoignages font état de longues heures de travail sans repos, de salaires impayés, de séquestrations et de violences physiques ou verbales.

Ces situations dramatiques ont suscité une vive émotion et une vague de solidarité en Tunisie. Des appels à l’aide se multiplient, demandant l’intervention des autorités pour rapatrier ces femmes et les protéger. Cette affaire a également relancé le débat sur la protection des travailleurs tunisiens à l’étranger, notamment sur la nécessité de renforcer les dispositifs d’accompagnement et de contrôle.

La KAFALA c’est quoi :

“Le système Kafala est un système de parrainage en vigueur dans plusieurs pays du Golfe, dont l’Arabie Saoudite. Il lie étroitement un travailleur étranger à son employeur, conférant à ce dernier un pouvoir important sur le travailleur.

Fonctionnement du système Kafala :

Lien de dépendance : Le travailleur est lié à un employeur spécifique.

Les impacts du système Kafala :

Exploitation des travailleurs : Le système a été critiqué pour favoriser l’exploitation des travailleurs étrangers, qui peuvent être soumis à de mauvaises conditions de travail, à des salaires bas et à des restrictions sur leur liberté.

Les réformes en cours :

Face aux critiques internationales et aux pressions pour améliorer les droits des travailleurs, l’Arabie Saoudite a entrepris des réformes du système Kafala. Ces réformes visent à :

Accorder plus de liberté aux travailleurs : Permettre aux travailleurs de changer d’emploi plus facilement et de quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur.

Les défis à relever :

Mise en œuvre effective des réformes : Il reste à voir si les réformes seront appliquées de manière effective et si elles auront un impact significatif sur la vie des travailleurs.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter les sources suivantes :

Amnesty International : Leurs rapports documentent les abus commis à l’encontre des travailleurs migrants sous le système Kafala.

La polémique sur le système Saoudien de la KAFALA a fait la une des médias internationaux, notamment après la sortie du film “The Goat Life“, actuellement disponible sur NETFLIX.

The Goat Life

The Goat Life (Aadujeevitham) est un film dramatique de survie en langue malayalam sorti en 2024, écrit, réalisé et coproduit par Blessy Ipe Thomas. Ce film représente une coproduction internationale entre des sociétés indiennes et américaines. Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman à succès Aadujeevitham, écrit par Benyamin en 2008.

Basé sur l’histoire vraie de Najeeb, un ouvrier immigré malayali, le récit dépeint l’un des milliers d’Indiens qui ont été réduits en esclavage en Arabie saoudite, forcés de travailler comme bergers dans des fermes isolées au cœur des déserts par les Arabes autochtones. (source : wikipédia)