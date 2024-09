L’Espagne et l’Italie, pays exportateurs d’huile d’olive, concurrents de la Tunisie viennent de franchir un pas important sur le plan technologique. Ils ont opté pour le recours à l’Intelligence artificielle (IA) pour améliorer la qualité, l’efficacité et la confiance de l’huile d’olive. Selon Olive Oil Times, source d’informations la plus lue sur l’huile d’olive dans le monde, les deux pays utilisent, depuis une décennie, l’’IA pour améliorer l’efficacité, la prise de décision, la traçabilité et la durabilité de ce produit. Les progrès récents, note la publication, incluent la tarification prédictive, la lutte antiparasitaire et le marketing personnalisé.

La Tunisie dont l’huile d’olive est fortement appréciée à l’échelle mondiale pour son excellente qualité gagnerait à s’en inspirer pour pouvoir tenir la concurrence sur les marchés internationaux.

Les structures techniques en charge de l’oléiculture en Tunisie, en l’occurrence, le Centre technique de l’agroalimentaire et l’Institut de l’Olivier de Sfax ont intérêt à communiquer davantage sur les travaux de recherche et développement qu’ils conduisent pour améliorer la qualité de l’huile d’olive tunisienne. Cet effort de communication est nécessaire pour savoir où la filière se positionne sur le plan technologique.

“L’intelligence artificielle, une nouvelle arme dans la bataille de la qualité pour l’huile d’olive.”

Pour revenir aux expertises espagnole et italienne, d’après Olive Oil Times, l’heure est pour le moment à la sensibilisation et à l’apprentissage. Ainsi, rapport la même source, lors d’une réunion, tenue cette année, dans la ville de Jaén en Espagne, oléiculteurs et meuniers de la province productrice d’huile d’olive « la plus prodigieuse du monde », ont discuté des nombreux rôles que l’IA peut jouer pour améliorer l’oléiculture.

Il en est ressorti la conclusion suivante : l’intelligence artificielle pourrait améliorer la traçabilité et contribuer à instaurer la confiance dans un secteur en proie à des gros titres sur la fraude ces derniers temps.

Concrètement, d’après le chef de projet de l’IA dans l’oléiculture Javier Canego Martinez, cité par Olive Oil Times « Les outils d’IA peuvent aider à garantir que l’huile d’olive est authentique et de haute qualité en vérifiant le type d’olives utilisées.

Il a ajouté que « cela peut être réalisé en analysant des photos de noyaux d’olives à l’aide d’une technologie de reconnaissance d’images. En fournissant des informations précises sur le produit, les entreprises peuvent établir une relation de confiance avec les consommateurs et maintenir une solide réputation de marque ».

“La Tunisie doit se doter d’outils intelligents pour préserver son leadership dans l’huile d’olive.”

En Italie, des chercheurs d’universités ont entraîné l’intelligence artificielle à identifier la provenance d’huile d’olive extra vierge en utilisant ses composés phénoliques et ses stérols. Dans une étude de 2022, ils ont rapporté que l’IA avait correctement identifié les huiles d’olive Taggiasca Ligure produites localement.

En plus de vérifier l’authenticité, Canego Martinez estime que les outils basés sur l’IA peuvent aider les producteurs et les détaillants à cibler les clients avec des publicités personnalisées.

L’IA au service de la clientèle

“En comprenant ce que les consommateurs aiment et comment ils se comportent, les entreprises peuvent personnaliser leurs messages et leurs promotions pour atteindre plus efficacement des groupes spécifiques », a-t-il déclaré.

Autre avantage identifié de l’utilisation de l’IA dans l’oléiculture : “L’IA peut prédire les tendances du marché du secteur de l’huile d’olive, ainsi que les demandes des consommateurs, aidant ainsi les entreprises à ajuster leurs stratégies à l’avance », a ajouté Canego Martinez. “Cela leur permet d’optimiser leurs stocks, leurs prix et leurs efforts de marketing pour rester compétitifs.

“L’IA, un levier pour renforcer la confiance des consommateurs dans l’huile d’olive tunisienne.”

Diego Hueltes, ingénieur informaticien et consultant, a démontré que les modèles d’IA peuvent prédire avec précision les prix. Il a développé trois modèles prédictifs de prix utilisant des données historiques sur les prix, des données climatiques et des données sur les récoltes précédentes pour prédire avec précision les prix pour 2017 et 2018.

C’est pour dire au final, que les producteurs d’huile d’olive en Espagne et en Italie commencent lentement à voir les avantages d’investir dans l’IA.

“Ils peuvent voir comment l’IA peut non seulement améliorer l’image de marque des entreprises oléicoles, mais également améliorer la satisfaction globale des clients », a déclaré Canego Martinez.