Le Chef du gouvernement Kamel Maddouri a souligné, mercredi à Pékin, l’importance accordée par la Tunisie à la tenue de la neuvième session de la commission mixte tuniso-sénégalaise dans les meilleurs délais.

S’exprimant lors de sa rencontre avec le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, Maddouri a mis l’accent sur la nécessité de valoriser les relations entre la Tunisie et le Sénégal, d’autant plus que les deux pays ont célébré en 2022 le soixantième anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, ainsi que les bons niveaux de coopération bilatérale existant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Pour sa part, le Président du Sénégal a exprimé la volonté de son pays de développer la coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment, la santé et la sécurité.

Diomaye Faye a, également, exprimé ses félicitations au Chef du gouvernement pour son nouveau poste, lui souhaitant ainsi quà son équipe gouvernementale le succès dans leurs tâches.