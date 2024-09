La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 7 septembre en Algérie s’est achevée ce mardi, marquant le début de la période de silence électoral de trois jours, durant laquelle toute activité électorale est strictement interdite. Cette campagne, entamée le 15 août, s’est déroulée sans incident majeur, grâce aux mesures mises en place par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour assurer son bon déroulement sur les plans organisationnel et sécuritaire.

Conformément à la loi organique sur le régime électoral, les candidats doivent désormais observer le silence électoral jusqu’au jour du scrutin. Durant cette période, il est également interdit de publier ou de diffuser des sondages d’opinion ou d’intention de vote, aussi bien à l’intérieur du pays que pour la diaspora.

Les trois candidats en lice, à savoir Youcef Aouchiche du Front des forces socialistes (FFS), Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant, et Abdelaali Hassani Cherif du Mouvement de la société pour la paix (MSP), ont mené une campagne respectant les règles éthiques de la pratique politique. Celle-ci a été marquée par une concurrence loyale, avec des discours réalistes basés sur leurs programmes électoraux respectifs, diffusés via divers canaux de communication, y compris les médias traditionnels et les réseaux sociaux.

Les médias nationaux ont couvert la campagne de manière professionnelle et objective, sans parti pris. Aucun dépassement n’a été signalé par l’ANIE ou par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, témoignant d’une campagne sereine et bien encadrée.

La campagne a suscité une interaction positive de la population, laissant présager une forte participation lors du scrutin. Chacun des candidats a mis en avant les atouts de son programme, cherchant à convaincre les électeurs dans un contexte de transformations régionales. Sous des slogans variés, ils ont proposé des visions pour l’avenir de l’Algérie, soulignant l’importance de cette élection pour déterminer la direction future du pays. Les candidats ont appelé à une large participation pour préserver l’unité et la stabilité de l’Algérie. (Source: APS)