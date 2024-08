La 7ème édition du festival international du court métrage sous le ciel étoilé “Cinétoile” a démarré hier sur la plage de Sidi El Mahersi à Nabeul. Cette nouvelle édition est selon le directeur du festival Amir Ouassaaelbel est une occasion pour rapprocher le cinéma du public et créer, à travers le septième art et surtout les courts-métrages, un pont de partage de culture et d’art.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur de Cinétoile a précisé que le festival, inauguré par un spectacle musical assuré par Sofiane Safta sur la plage de Sidi El Mahersi, proposera au public, au cours de six soirées, près de 55 courts-métrages, entre documentaires, films d’animation, des dessins animés et des fictions.

Parmi les nouveautés de cette édition, figurent des films réalisés en 360°. Cette année, des films de divers pays, dont les Etats-Unis, l’Italie, la France, la Palestine, le Liban, l’Egypte, l’Algérie et la Syrie, invitée d’honneur du festival, seront présentés. Quatre courts-métrages tunisiens sont également en compétition.

Les projections se dérouleront dans deux lieux : la plage de Sidi Mahersi et à l’espace “Hammamet Valley Club. De par les projections, un panel se tiendra le 2 septembre à 18h30 à l’espace Jeelen à Nabeul autour du thème « Comment les méthodes de distribution innovantes peuvent-elles promouvoir la reconnaissance du court-métrage en tant qu’œuvre artistique unique et tremplin pour les talents émergents ? “, et ce, avec la participation d’ experts et de professionnels dans l’industrie cinématographique pour échanger sur l’avenir des courts-métrages et les nouvelles stratégies de distribution.

De son côté, Najoua Gharbi, déléguée régionale aux affaires culturelles de Nabeul, a affirmé que le soutien apporté par la Délégation au festival “Cinéma sous les étoiles”, organisé par l’association “Med’ACT” en collaboration avec la délégation régionale et le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), émane de l’importance de tels festivals pour offrir un contenu culturel enrichissant à travers des histoires du monde entier, plaidant pour les causes humaines.