La maison de la culture Ibn Rachiq accueillera, le samedi 31 août 2024, à partir de 17H00, une cérémonie en hommage à la mémoire de l’artiste Yasser Jeradi, décédé le 12 août dernier.

Organisée à l’initiative d’un collectif de jeunes activistes de la société civile et culturelle, l’idée de la manifestation est née, selon Chaima Hosni, membre du collectif, de leur profond attachement à Yasser Jeradi et de leur admiration pour son parcours artistique et militant. Cette cérémonie, a-t-elle précisé, a également été organisée en collaboration avec plusieurs artistes et jeunes activistes, dont Hadhami Yahya, Mohsen Ben Hmed, Ahmed Attafi et Feryal Jeradi Charfeddine, qui ont eux aussi souhaité rendre hommage à Yasser Jeradi, « l’artiste de la révolution », en présence de ses amis et compagnons de route.

Le programme de la cérémonie réunira plusieurs artistes ayant partagé les idéaux révolutionnaires de Yasser Jeradi, parmi lesquels Raoudha Ben Abdallah, Ahmed Attafi, Badia Bouhrizi, Mohsen Ben Hmed, ainsi que l’ensemble de la chanson engagée « Ouyoun al-Kalem », dirigé par l’artiste Khmaies Bahri.

La soirée comprendra également la projection d’un court-métrage retraçant certaines des expériences marquantes du défunt, ainsi que des témoignages de ceux qui ont connu Yasser Jeradi de près et partagé des moments significatifs de sa vie. Des lectures poétiques dédiées à sa mémoire sont également prévues.