Le programme « Livres des 2 rives » pour un dialogue méditerranéen à travers le livre vient de lancer l’appel à projets pour la seconde phase de son fonds d’aide aux éditeurs 2024.

S’adressant aux éditeurs tunisiens, algériens , marocains, libanais et égyptiens, d’une part, et aux éditeurs français dans le cas d’une coédition avec un ou plusieurs éditeur(s) méditerranéen(s), d’autre part, ce programme vise à renforcer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée par des actions de coopération autour du livre, à soutenir les flux de traduction entre le français et l’arabe et à accompagner la structuration des secteurs du livre en Tunisie, Algérie, Egypte, au Liban et au Maroc. Dans ce cadre, le fonds “Livres des 2 rives” accompagne les éditeurs des six pays impliqués pour leurs projets d’ouvrages en littérature générale, en sciences humaines et sociales, en littérature de jeunesse et en bande-dessinée.

Seront prioritairement soutenus, les projets portés en co-édition (Sud-Sud et Sud-Nord), les projets portant sur des thématiques visant à favoriser le dialogue entre les deux rives ainsi qu’une meilleure connaissance mutuelle des pays impliqués, les projets d’écriture contemporaine, pouvant déboucher sur des invitations d’auteurs et d’autrices ainsi que les les projets de littérature de jeunesse et ceux émanant de maisons d’édition récentes, en recherche d’accompagnement pour leur structuration.

Financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (France), « Livres des 2 rives » est piloté depuis 2021 par l’Institut Français, avec pour objectif le rapprochement des secteurs du livre en Méditerranée et le soutien aux flux de traduction entre les langues arabe et française.

Après une première phase (2021-2023) centrée sur les échanges éditoriaux entre la France et le Maghreb, le projet s’ouvre au Liban et à l’Egypte. Le dépôt des projets est ouvert jusqu’au 23 septembre 2024, pour une commission de sélection début novembre. Des créneaux d’accompagnement personnalisé au dépôt des projets sont proposés les 9 et 13 septembre prochains.

Toutes les informations sur les modalités et conditions de participation sont disponibles sur ce lien httpss://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/Fonds_L2R_Appel.pdf