Le Japon sa émis mercredi le niveau d’alerte le plus élevé avant l’arrivée du typhon le plus puissant de l’année, qui devrait approcher la principale île du sud, Kyushu.

“Le typhon Shanshan devrait approcher le sud de Kyushu avec une force extrêmement importante d’ici jeudi et il pourrait toucher terre”, a indiqué le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi.

“On s’attend à ce que des vents violents, de hautes vagues et des ondes de tempête d’une ampleur jamais connue par beaucoup de gens se produisent”, a-t-il dit.

Les autorités japonaises ont déclenché leur plus haute “alerte spéciale” pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion invitant plus de 56.000 personnes à évacuer.

Suite à un glissement de terrain qui a enseveli mercredi une maison avec cinq membres d’une famille à Gamagori, deux personnes sont toujours portées disparues.

La compagnie aérienne Japan Airlines a annulé 172 vols intérieurs et six vols internationaux mercredi et jeudi, tandis que la société ANA a annoncé avoir annulé 219 vols intérieurs et quatre internationaux entre mercredi et vendredi.

Les compagnies ferroviaires, gérant les lignes à grande vitesse, les Shinkansen, ont également annoncé que des trains pourraient également être annulés en fonction des conditions météorologiques cette semaine.

Le typhon devrait parcourir le Japon d’ouest durant tout le reste de la semaine. Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu’auparavant, s’intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison des changements climatiques, selon une étude publiée en juillet dernier.