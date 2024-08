La Khalda Petroleum Company a annoncé mardi une nouvelle découverte de pétrole dans la zone de développement de Kalabsha, dans le désert occidental de l’Egypte.

Dans un communiqué, la Khalda, une coentreprise réunissant l’Egyptian General Petroleum Corporation et l’U.S. Apache Corporation, a indiqué qu’un puits a été testé en forant à 80 mètres de profondeur dans les sables paléozoïques.

La récupération sur une ouverture de production de 2,5 centimètres a été de 7.165 barils de pétrole par jour avec une qualité de 44 degrés et de plus de 650.000 mètres cubes de gaz associé, selon le communiqué.

Les carottages électriques du puits ont montré la présence de pétrole dans la composante paléozoïque, avec une épaisseur nette totale de plus de 140 mètres, a ajouté la société.

Mardi également, le ministère égyptien du Pétrole et des ressources minérales a annoncé que l’Egyptian Natural Gas Holding Company avait lancé un nouvel appel d’offres international en 2024 pour l’exploration et l’exploitation du gaz naturel et du pétrole brut dans 12 secteurs de la Méditerranée et du delta du Nil.

Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour attirer de nouveaux investissements en Egypte, conformément à sa stratégie d’exploitation des opportunités prometteuses dans le domaine de l’exploration du gaz et du pétrole, a fait savoir le ministère dans un communiqué.