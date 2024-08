Le producteur d’électricité indépendant norvégien Scatec, détenteur d’un contrat conclu, en 2019, avec la STEG pour la réalisation de 120 MW en Tunisie, a décidé, cinq après, de partager ce contrat avec Aeolus SAS filiale du conglomérat japonais Toyota Tsusho Corporation.

En vertu de ce partenariat les deux sociétés réaliseront deux centrales solaires d’une capacité chacune de 60 MW. La première sera réalisée à Sidi Bouzid tandis que la seconde sera localisée à Tozeur.

Le communiqué publié, le 5 août 2024, par Scatec fournit les détails suivants sur ces projets.

Les deux centrales bénéficieront d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), avec une option pour une extension de 10 ans.

Dans le cadre de l’accord de partenariat, Aeolus a acquis 49% de la participation dans les centrales et Scatec conserve 51% .

Le coût total de développement des deux centrales est estimé par Scatec à 79 millions d’euros, un montant qui sera assuré par des fonds propres, des prêts et des fonds concessionnels, entre autres.

Parmi les prêteurs, figurent la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la société française Proparco, filiale du groupe AFD. Des financements concessionnels seront fournis par le Fonds pour les technologies propres (Clean Technology Fund, CTF) et le Fonds pour l’environnement mondial (Global Environment Facility, GEF).

