CoopÃ©ration Tuniso-Qatari : Accord de partenariat Ã©conomique et libre-Ã©change

La Tunisie et le Qatar sont parvenus à un accord de partenariat économique et de libre-échange, a annoncé mercredi, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

L’accord, dont la date de signature n’a pas été précisée, constitue “un pas en avant vers l’instauration d’un partenariat et d’une complémentarité économique entre les deux pays de manière à favoriser un changement qualitatif dans le processus de coopération bilatérale”, a précisé le ministère sur sa page Facebook.

L’annonce de cet accord intervient au lendemain de la tenue les 26 et 27 août 2024, en Tunisie, d’un deuxième round de négociations sur un accord de partenariat économique et de libre-échange qui sera signé entre les deux parties.