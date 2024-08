La Fédération Nationale de l’Artisanat a lancé un appel aux artisans tunisiens interessés par la participation au Salon International de l’Artisanat de Milan (30 novembre/ 8 décembre 2024) à déposer leurs dossiers avant le 31 août 2024.

Dans un communiqué publié lundi, la fédération a précisé qu’elle organise en collaboration avec l’Office National de l’Artisanat (ONA), la participation tunisienne à ce salon qui se tient du 30 novembre au8 décembre 2024à Milan en Italie.

La Fédération relevant de l’UTICA entend accompagner les artisans participants et les aidera à effectuer les formalités de participation (réservations, transferts, dédouanement et dépôt de demandes de subventions du Fonds pour la promotion des exportations.

Elle a noté que chaque artisan participant sera appelé à prendre en charge les dépenses de la location, de l’aménagement et de la décoration de son stand ainsi que les frais d’inscription, des frais de voyages (billets, visa et hébergement) et de transport de sa marchandise.