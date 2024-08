La Tunisie connaîtra ce mardi 27 août une journée marquée par une instabilité météorologique. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera variable avec des passages nuageux.

L’après-midi, les nuages deviendront plus denses sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest, avec un risque d’orages accompagnés de pluies. Ces précipitations pourraient également toucher certaines régions de l’est du pays.

Les températures resteront élevées, avec des maximales oscillant entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs ouest, et entre 35 et 39 degrés dans le reste du pays.

Le vent soufflera de secteur nord à nord-est sur les côtes et de secteur est au centre et au sud, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h lors des orages. La mer sera agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et peu agitée au golfe de Gabès.