Lever de rideau samedi soir de la 37ème édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK), après un marathon de projections, de débats et de workshops depuis le 17 août 2024. La cérémonie de clôture a été marquée par l’annonce du palmarès et la remise des prix aux films lauréats dans les différentes compétitions, ainsi que par une série d’hommages rendu à plusieurs critiques, artistes et acteurs du cinéma.

La compétition nationale a récompensé quatre films parmi les 27 en lice. Le grand prix a été attribué à “Hawwa” (Eve), réalisé par Hala Bargaoui. Le prix du meilleur film d’école a été décerné à “Ici et Là” de Youssef Guermazi. Le prix du meilleur film dans la catégorie « Cinéma amateur et indépendant » a été remporté par le long-métrage “Khabar Aajel” de Gaith Elbay, tandis que le prix du jury a été attribué à “Nawafedh Moghlaka » (Fenêtres fermées) de Mokhtar Ben Jedyan.

Dans le cadre de la compétition nationale, un nouveau prix intitulé “Talent Prometteur” a été décerné cette année par l’Union Générale des Artistes Tunisiens, et décerné au film “Brand Folia” de Hazar Abassi.

Quant à la compétition internationale, cinq films parmi les 36 en course ont été primés :

Grand prix « Faucon d’or » décerné au film irakien « Transit » de Bakr Roubai

Prix du meilleur film expérimental attribué au réalisateur turc Resul Aslak pour son film “Photograph”

Prix du meilleur film documentaire décerné au film iranien “Carpenter”, réalisé par Xelil Sheragerd

Prix du meilleur film de fiction décerné au film britannique “Crusts”, réalisé par Alfie Dale

Prix du jury attribué au film tunisien “El Barbasha” de Nawel Majdoub.

En ce qui concerne les compétitions de la photographie et du scénario, les prix ont été attribués à Houssam Ben Hammouda pour le meilleur scénario et à Slim Abroug pour la meilleure photographie. Le prix de la meilleure exposition photographique a été décerné au au ciné-club Taher Haddad.

Quatre prix dans les sections parallèles ont été décernés:

Prix du documentaire décerné par Doc House a été attribué à “Boudhour el jounoun » (Graines de Folie) de Hazar Abbassi, (film sélectionné parmi 10 films répondant aux critères de candidatures)

Prix de la Municipalité de Kélibia, décerné ex aequo à deux films “Khabar AAjel » (Urgent) de Gaith Elbay et “Coulisses” de Baraa Ben Turkia (parmi 22 films en compétition)

Prix Amnesty International – Section Tunisie a été décerné en ex aequo à deux films “A la recherche de Mohamed Ali” de Abdelhamid Bsai et Yasmine Ben Salah, et “El Barbasha” de Nawel Majdoub.

Prix Sabah Fattah, attribué par l’Association des réalisateurs tunisiens (prix réservé aux réalisatrices), a été remporté par le court-métrage de fiction “El mouchahed el Akbar » d’Amal Baraka.

Lors de la soirée de clôture, un hommage a été rendu à plusieurs figures marquantes du “FIFAK” qui ont laissé leurs traces remarquables dans les annales du festival. Parmi eux, le journaliste et critique de cinéma feu Khemais Khayati, l’artiste plasticien Mohamed Samoud qui a conçu l’affiche de la première édition du FIFAK, la cinéaste Salma Baccar, qui a fait ses débuts dans le cinéma avec le ciné-club de Hammam-Lif, affilié à la Fédération Tunisienne des ciné-clubs (FTCC), et l’artiste plasticien Sadok Ben Turkia, qui anime chaque année des ateliers d’art plastique.