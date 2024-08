La 25ème édition Journées Théâtrales de Carthage (JTC) qui se tiendra du 23 au 30 novembre 2024, prévoit l’organisation d’un colloque international du 25 au 27 novembre autour du thème “Théâtre, génocide et résistance : pour une nouvelle vision de l’humanité”.

Selon la note de présentation du colloque, les questions abordées portent notamment sur les particularités esthétiques du théâtre traitant du génocide et de la résistance dans diverses sociétés, l’interaction entre l’art théâtral et les sciences humaines en traitant du génocide, de la résistance et de la construction historique et sociale des identités.

Le thème “Théâtre, génocide et résistance : vers une nouvelle vision de l’humanité” met en avant le rôle crucial que peut jouer le théâtre dans le traitement de questions existentielles et historiques. Il s’agit d’explorer comment cet art peut servir d’outil puissant pour exprimer la souffrance, réfléchir sur la force et la résistance, et ouvrir de nouveaux horizons de compréhension.

La nouvelle édition des Journées Théâtrales de Carthage, qui va de pair avec les positions de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et des causes humanitaires justes, vise à tracer une nouvelle voie humaine. Elle ambitionne de dépasser les conflits et les expériences douloureuses pour adopter une vision plus profonde et plus humaine, à travers le théâtre, comme un outil puissant de changement des perceptions, de rapprochement entre les cultures et un lieu d’expérience humaine partagée qui nourrit l’espoir et provoque le changement.