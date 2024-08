La Tunisie continuera de profiter d’un temps clément ce vendredi 23 août. Les températures resteront stables, oscillant entre 30 et 35 degrés dans les régions du nord et sur les hauteurs, et atteignant jusqu’à 38 degrés dans le reste du pays.

Le ciel sera généralement peu nuageux, avec quelques passages nuageux plus denses sur les côtes nord. Ces nuages pourraient apporter un peu de fraîcheur et atténuer la chaleur.

Les amateurs de plage pourront profiter de la mer, même si elle sera un peu houleuse. Les vents souffleront de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, avec une intensité faible à modérée.

En résumé, les conditions météorologiques seront idéales pour profiter des plages, des balades et des activités de plein air.