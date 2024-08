Le football tunisien traverse l’une des périodes les plus troubles de son histoire. Les Aigles de Carthage, autrefois symbole d’unité et de fierté nationale, sont aujourd’hui pris dans un tourbillon de problèmes qui mettent en péril leur avenir.

Comme le souligne “La Presse”, la crise actuelle est multifactorielle. Le calendrier imposé par la CAF, jugé trop contraignant, est pointé du doigt. Malgré l’intervention de la FIFA pour superviser la fédération tunisienne, les problèmes persistent, révélant des dysfonctionnements plus profonds. Promesses non tenues, gestion inefficace, préparation médiocre, conflits internes… les maux du football tunisien sont nombreux et variés.

Le journal décrit la situation comme un “marécage” dans lequel les nouveaux dirigeants ont hérité d’un contexte complexe et délicat. La pression est maximale pour trouver des solutions rapides et efficaces, notamment en ce qui concerne la sélection des entraîneurs de l’équipe nationale. L’enjeu est de taille : si la crise perdure, les conséquences pourraient être désastreuses pour le football tunisien, avec des risques de conflits et de tensions supplémentaires.