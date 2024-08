Les travaux de l’assemblée constitutive de la société communautaire locale “Khir El Bled”, ont eu lieu récemment à Grombalia, dans le gouvernorat de Nabeul en présence des 58 souscripteurs de la société.

L’assemblée a abouti à l’élection des six membres du nouveau conseil d’administration, et à l’approbation des statuts de la société et du rapport du commissaire aux comptes.

Le président de la commission constitutive de la société, Amir Toumi, a indiqué, à l’Agence TAP, que cette initiative constitue une incarnation de la volonté des jeunes de la région de s’impliquer à faire progresser l’économie sociale et solidaire et donner un nouvel élan au secteur agricole dans la région à travers les plantations et les cultures alternatives et hors-sols, et la valorisation des terres domaniales agricoles inexploitées.

De son côté, le membre fondateur de la société, Noureddine Khiari, a expliqué que la société fonctionnera en tant qu’entreprise agricole intégrée et commerciale, et œuvrera à promouvoir la production agricole dans la région, notamment dans le bassin de Béni Khalled et Grombalia.

Il s’agit de travailler à la promotion de diverses activités agricoles sur ces terres, notamment les cultures irriguées, l’élevage, les arbres fruitiers et les cultures fourragères, ainsi qu’en programmant l’intégration des cultures agricoles alternatives, a-t-il ajoute.