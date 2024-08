La première participation tunisienne aux Jeux Paralympiques remonte à 1988 à l’occasion de l’édition de Séoul où Monaem Abed était le seul athlète tunisien en lice, offrant à la Tunisie ses premières médailles paralympiques : deux bronze au 400m et au cross-country.

Depuis, la Tunisie n’a raté aucune des éditions suivantes. De Séoul 1988 à Tokyo 2020+1, en passant par Barcelone-1992, Atlanta-1996, Sydney-2000, Athènes-2004, Pékin-2008, Londres-2012 et Rio de Janeiro-2016, les champions tunisiens ont laissé leur empreinte à chacune de ces éditions.

En neuf participations, les para-athlètes nationaux ont raflé 103 médailles dont 43 or, 38 argent et 22 bronze.

L’édition de Pékin en 2008 a vu la Tunisie récolter le plus grand nombre de médailles, totalisant à l’issue des jeux 21 breloques (9 or, 9 argent et 3 bronze).

Pourtant, c’est à Londres en 2012 que la Tunisie avait réalisé son meilleur classement avec un 14e rang au tableau des médailles acquis à la faveur des 19 breloques décrochées et notamment les 9 en or.

Cette belle histoire est pourtant jusqu’à l’édition de Tokyo, l’œuvre de seul le para-athlétisme qui était l’unique discipline dans laquelle la Tunisie a concouru et obtenu des médailles durant les Jeux paralympiques.

La part du lion revient à l’athlète Raoua Tlili, reine incontestée du lancer du poids et du disque avec 8 médailles glanées dont 6 or et 2 argent, suivie de très près par Walid Ktila, le maître imbattable de la course sur chaise roulante (5 or et 1 argent), Farhat Chida (4 or, 2 argent et 2 bronze), Soumaya Bousaid (3 or, 2 argent et 1 bronze) et Maroua Brahmi (3 or et 1 bronze).

Mais l’exploit du handisport tunisien ne se limitait pas aux médailles. Trônant fièrement et courageusement sur tous les podiums, nos champions sont parvenus à laisser leur empreinte au fil des éditions puisqu’ils étaient accompagnés de records paralympiques et mondiaux notamment par Raoua Tlili, Walid Ktila et Farhat Chida.

L’édition de Tokyo 2020+1 a été une étape importante dans l’histoire du paralympisme tunisien puisque le para-tennis de table (Karim Gharsallah) et le para-triathlon (Fethi Zouinkhi) venaient de s’ajouter au para-athlétisme pour voir la Tunisie engagée pour la première fois dans trois disciplines.

A Paris, encore une nouveauté : la Tunisie sera représentée dans quatre sports différents, à savoir: le para-athlétisme, le para-triathlon ainsi que les deux nouvelles disciplines, le para-aviron et la boccia) qui mettront en lice une trentaine d’athlètes répartis comme suit : (25 en para-athlétisme, 3 au boccia, 1 au para-aviron et 1 au para-triathlon).