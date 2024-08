Depuis le début de l’année dernière, l’industrie de l’Intelligence Artificielle (IA) a connu un progrès spectaculaire, grâce notamment au lancement de ChatGPT en 2022 et à l’explosion de l’IA générative. Cette dernière présente de nouveaux défis pour toutes les industries mais aussi d’énormes opportunités pour l’humanité.

L’IA générative peut créer des documents, discuter avec les humains, résumer du contenu, écrire des codes, dessiner ou même générer des vidéos directement. Grâce à son potentiel pratique et créatif, l’IA est aujourd’hui utilisée dans de nombreuses industries, y compris celle des smartphones.

OPPO, un des leaders mondiaux des appareils connectés, a intégré l’IA générative à toutes ses gammes de produits et prévoit d’étendre les fonctionnalités de l’IA à environ 50 millions d’utilisateurs, d’ici la fin de l’année 2024. Ainsi, une nouvelle ère des téléphones IA se dessine, après les téléphones classiques et les smartphones.

OPPO rend la technologie IA accessible à tous

Les smartphones sont devenus une nécessité dans la vie de tous les jours. Près de 5 milliards de personnes dans le monde en dépendent quotidiennement. Bien que ces appareils existent depuis de nombreuses années, ils ont encore un grand potentiel à exploiter et pourraient jouer un rôle crucial dans la popularisation de l’IA. Les smartphones sont, en effet, des supports parfaits pour les fonctionnalités de l’IA en raison de leurs capacités matérielles et logicielles, outre leur utilisation facile et rapide. Grâce à ses efforts et à son engagement continu, OPPO vise à rendre les téléphones IA accessibles à tous, permettant une expérience mobile véritablement intelligente.

Intensification des ressources en R&D pour favoriser le développement de l’IA

Pour exploiter au mieux le potentiel de l’IA générative ‘‘GenAI’’, OPPO a créé un centre d’IA qui renforce davantage la R&D dans ce domaine. La société a intensifié ses investissements et ses ressources et s’efforce de donner aux utilisateurs de ses produits les moyens de se servir de l’IA de manière significative. Pour OPPO, l’IA est un domaine profondément ancré dans sa politique de recherche-développement depuis de nombreuses années. Au cours de la dernière décennie, OPPO a déposé plus de 5 000 brevets liés à des inventions d’IA.

Parallèlement à ses propres innovations, OPPO travaille en étroite collaboration avec d’autres partenaires, leaders du secteur, tels que Google, MediaTek et Microsoft, pour offrir de meilleures expériences de téléphonie IA basées sur une architecture IA hybride sur l’appareil et dans le cloud.

La nouvelle série Reno12 : robustesse et fonctionnalités IA avancées

La prochaine série Reno12, qui sera lancée bientôt en Tunisie, est dotée d’une multitude de fonctionnalités GenAI innovantes. De plus, OPPO introduira davantage de fonctionnalités créatives pour améliorer l’édition de photos, la création du contenu et la personnalisation, en utilisant le multimodal, la génération de mouvements, etc.

Les nouveaux Reno12 et Reno12 F, sont d’un design fluide futuriste, d’une robustesse inégalée et d’une efficacité énergétique exceptionnelle. Les deux modèles représentent un nouveau chapitre dans l’histoire de la populaire série Reno et la première version majeure dans le cadre de l’engagement d’OPPO à accélérer l’adoption des téléphones IA et leur généralisation. Il s’agit de la conception la plus robuste du téléphone de la série Reno avec une protection améliorée contre les chutes, la pression et l’eau.

Les deux modèles sont également équipés de la toute nouvelle plateforme mobile MediaTek Dimensity 7300-Energy (de 6 nanomètres pour Reno12 F et de 4 nm pour Reno12) développée conjointement par MediaTek et OPPO pour offrir une efficacité énergétique exceptionnelle. Associés à la technologie de charge rapide SUPERVOOCTM d’OPPO (45 W pour Reno12 F et 80 W pour Reno12) et à la batterie de 5 000 mAh à la densité énergétique la plus élevée de l’histoire de la série Reno, ces nouveaux téléphones garantissent une durée de vie ultra-longue de la batterie (jusqu’à quatre ans) et une charge ultra-rapide, car la série Reno continue de repousser les limites de la praticité, de la durabilité et du style tendance.

Les capacités IA de la nouvelle série Reno12 augmentent l’efficacité et inspirent la créativité. Que vous cherchiez à libérer votre créativité avec des fonctionnalités de portrait IA comme AI Eraser 2.0, AI Smart Image Matting 2.0 et AI Studio, ou que vous cherchiez à rationaliser votre flux de travail avec des outils d’IA comme AI Recording Summary, AI Summary, AI Speak et AI Writer… avec le Reno12, l’IA est là pour vous.

D’un autre côté, AI LinkBoost, le moteur de transmission de données réseau à liaison complète interne, est conçu pour résoudre des problèmes de connectivité tels que la faiblesse du signal, la congestion du réseau et les problèmes de bégaiement, alors que BeaconLink est votre solution de sauvetage ultime (appels via un Bluetooth renforcé), dans les cas extrêmes où il n’y a absolument aucune couverture réseau.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.