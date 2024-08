A la fin du spectacle de la saison 3 de « Angham fi dhekira » devenu une tradition pour la troisième année consécutive dans la programmation du Festival International de Carthage (FIC), Moncef Boukthir, ministre chargé des affaires culturelles a rendu hommage hier soir sur la scène du théâtre romain de Carthage aux quatre artistes qui ont été à l’honneur pour cette soirée de la 58ème édition du FIC : le chanteur Chedly Hajji, le compositeur Naceur Sammoud, le parolier Habib Mahnouch et le luthiste Ridha Chmak.

Après le succès enregistré durant deux éditions de suite, le FIC a focalisé le halo des projecteurs, pour cette édition 2024 sur ces quatre artistes tunisiens qui ont marqué la scène musicale en Tunisie dans « Angham fi dhekira 3» dans une soirée qui a redonné vie à des airs qui ont fusé à l’époque comme des tubes à succès et ont contribué à la gloire de la chanson tunisienne.

Le spectacle dédié aux œuvres de ces quatre artistes a été assuré par des artistes de trois générations qui ont interprété des œuvres indémodables issues du répertoire riche et dense de ces artistes honorés durant cette 58ème édition.

Le concert produit par le FIC a été donné par un orchestre composé des meilleurs artistes issus de toutes les régions du pays et dirigé par Rassem Dammak avec au chant les voix féminines de Rihab Sghaier et de la talentueuse Arij Braiek qui s’est produite pour la première fois sur la scène de Carthage dans une soirée qui a démarré avec un hymne au peuple palestinien avec la chanson “Ghaza” d’après les paroles de Habib Mahnouch, une composition de Naceur Sammoud et l’arrangement de Rassem Dammak avant d’enchainer avec un bouquet bien varié où la chanson tunisienne authentique était présente au grand bonheur des mélomanes.