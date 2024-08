Les investissements étrangers en Tunisie ont atteint, au cours du premier semestre de 2024, le montant de 1388,9 millions de dinars (MD), contre 1220,3 MD, au cours de la même période de 2023, soit une hausse de 13,8%.

Les investissements se répartissent entre les investissements directs étrangers, lesquels ont connu une augmentation de 26,6%, pour atteindre 1375,3MD, contre 1086 MD, au premier semestre de 2023 et les investissements de portefeuille (investissement en bourse), ont enregistré une nette baisse de 89,9% pour atteindre 13,6 MD, contre 134,4 MD, lors de la même période de 2023, selon des données préliminaires de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) parvenues à l’agence TAP.

En ce qui concerne la répartition sectorielle des IDE, le secteur des industries manufacturières a attiré des investissements de l’ordre de 792 MD au cours du premier semestre de 2024, contre 521MD, lors de la même période de 2023.

La FIPA a indiqué que les investissements dans le secteur des énergies ont atteint 318,2MD, au premier semestre de 2024, contre 237,3MD, au cours de la même période de 2023, tandis que les investissements dans le secteur de l’agriculture ont enregistré une croissance de 300%, passant de 2,92 MD à 11,7 MD, au cours du premier semestre de 2024.

Cependant les investissements dans le secteur des services ont baissé de 21,9%, pour s’établir à 253,5 MD, au premier semestre de 2024, contre 324,7MD, auparavant.

Le flux des IDE hors énergie enregistré au cours du premier semestre de l’année 2024 a permis de réaliser 610 opérations d’investissement d’une valeur totale de 1057,2 MD permettant de créer 4 820 nouveaux postes d’emplois, selon les mêmes données.

Les opérations d’investissements comptent 34 projets d’une valeur de 77,2 MD permettant de créer 783 nouveaux postes d’emplois, alors que les 576 projets d’extension se sont élevés à 980 MD, permettant ainsi la création de 4037 nouveaux postes d’emplois.

La répartition régionale confirme la grande disparité. En effet plus de 52% des IDE sont concentrés dans les régions du Grand Tunis (553,5 MD), principalement le gouvernorat de Tunis avec 314,9 MD et la région du Nord-est avec plus de 26% des IDE (278,8 MD).

La répartition par pays du flux des IDE place la France en première position avec 344,2MD, soit plus de 32% du total des IDE hors énergie. L’Italie est en deuxième position avec 141,3MD, suivi de l’Allemagne troisième avec 115,3MD, puis l’Espagne quatrième avec 79,6MD et le Qatar en cinquième position avec 72,5MD.