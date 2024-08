La Tunisie s’apprête à vivre une journée contrastée, ce 14 août, sous l’influence d’une météo capricieuse. Alors que de nombreuses régions profiteront d’un ciel bleu et d’un soleil généreux, des orages violents sont attendus en cours d’après-midi, principalement sur les régions ouest du Nord et du Centre.

Ces cellules orageuses pourraient s’accompagner de pluies torrentielles, de grêle et d’éclairs, créant des conditions météorologiques dangereuses. Les régions est du nord ne seront pas épargnées et pourraient également connaître des précipitations localisées.

Le vent, quant à lui, soufflera faible à modéré en provenance du sud, mais se renforcera près des côtes est et sur le sud-ouest, entraînant des phénomènes de sable qui réduiront la visibilité et pourraient causer des irritations oculaires. La mer sera agitée sur les côtes est, rendant la baignade déconseillée, tandis qu’elle sera plus calme au Nord.

Côté températures, la chaleur sera accablante sur l’ensemble du territoire. Les thermomètres afficheront jusqu’à 45 degrés dans le sud-ouest sous l’effet du vent de sirocco, un vent chaud et sec qui accentuera la sensation de chaleur. Les régions côtières et les hauteurs du centre-ouest seront légèrement plus fraîches, avec des températures comprises entre 33 et 38 degrés.