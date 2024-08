Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a souligné, ce mardi, que la Tunisie mise sur l’autonomisation économique des femmes et des filles comme un choix stratégique pour renforcer leur participation à la vie économique, augmenter leur employabilité et les encourager à contribuer à la création de richesse et au renforcement de la cohésion familiale.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a signalé que dans le cadre du programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin RAÏDET, 4911 projets ont été créés et ont généré plus de 7000 emplois directs avec une valeur totale dépassant 47 millions de dinars.

D’après la même source, le ministère s’est engagé à continuer à soutenir les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, à renforcer leur résilience et à promouvoir l’égalité des chances, faisant remarquer qu’une stratégie nationale pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin à l’horizon 2035 sera élaborée bientôt afin d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat féminin dès l’enfance.

Pr ailleurs, le ministère a cité une série de programmes mis en place pour renforcer l’autonomisation économique de la famille, considérée comme un pilier de la stabilité sociale.

Dans ce contexte, le ministère rappelle que le nombre total de familles bénéficiaires des diverses interventions des programmes d’autonomisation économique, d’août 2023 à août 2024, a atteint 1727 familles, réparties entre 1180 familles bénéficiant du programme d’autonomisation économique pour les familles en situation particulière, 327 bénéficiaires du programme d’autonomisation économique des travailleuses du secteur agricole à Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine dans le cadre de son expérience pilote, et 127 mères bénéficiaires du programme d’autonomisation économique pour les mères d’élèves menacés de décrochage scolaire, ce qui a permis de sauver 500 élèves. De plus, 93 femmes victimes de violence ont bénéficié du programme d’autonomisation économique des femmes victimes de violence “Samida”.

Le ministère de la Femme a également souligné l’adoption de la nouvelle loi relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique, le secteur public et le secteur privé, dans le cadre du développement des législations nationales et du soutien à la résilience et à la cohésion de la famille, considérant que cette loi est une avancée historique pour les femmes, les familles et la société.

Enfin, le ministère a insisté sur la nécessité d’ouvrir de larges perspectives aux femmes et aux filles et de renforcer leur leadership dans divers domaines pour construire le présent et l’avenir de la Tunisie, exprimant sa fierté des niveaux avancés atteints par les femmes tunisiennes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.