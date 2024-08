La municipalité de Médenine a fixé un plan de collecte quotidienne des ordures ménagères, incluant tous les quartiers et l’ensemble de la zone municipale, la date de collecte et l’horaire de passage de la benne à ordures ménagères.

Le plan comporte également un appel aux citoyens à s’engager à évacuer les déchets ménagers selon l’heure programmée, selon le secrétaire général de la municipalité, Ali Kdiri.

Selon le responsable régional, l’élaboration de ce calendrier s’inscrivait dans le cadre des efforts de la municipalité visant à améliorer la situation de propreté dans la ville et à réduire les plaintes des citoyens, exprimant son espoir d’enregistrer une amélioration, dans la période à venir du niveau de propreté et de service de collecte des déchets ménagers de la ville de Médenine.

Le secrétaire général de la municipalité de Médenine, a souligné, que le problème qui dérange encore la municipalité est la situation des oueds qui traversent la ville, et le déversement délibéré des déchets par les propriétaires de camions, en particulier les déchets de construction, ce qui entrave le travail de la municipalité, en particulier lors des campagnes ciblant ces oueds en raison de la difficulté d’y pénétrer.

Pour rappel, plusieurs campagnes de nettoyage et interventions périodiques ont été menées par la municipalité dans plusieurs zones, et d’autres campagnes ont été organisées par des efforts régionaux conjoints pour éliminer les points noirs et la collecte des déchets, des déchets de construction et des herbes.