La première édition du Sommet international des pensées arabes, se tiendra les14 et 15 novembre 2024, au siège de l’Institut du monde arabe dans la capitale française Paris.

Organisé en collaboration entre l’IMA et le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (CAREP), ce Sommet a été lancé dans l’objectif de faire découvrir les pensées arabes contemporaines dans toute leur diversité, a annoncé l’IMA.

Il abordera les questions suivantes : Existe-t-il une pensée spécifique au monde arabe ? Si oui, comment la définir ? Quels en sont les thèmes structurants ? Comment évoluent les supports de production et de circulation des savoirs ?

Parrainé par le sociologue et philosophe Edgar Morin, cet évènement entend répondre à un triple objectif : affirmer la vitalité de la production intellectuelle arabe ; mettre en lumière les figures majeures qui participent à la production et à la circulation des idées et des savoirs ; promouvoir l’échange entre les pensées arabe et européenne à travers des temps de rencontres et de discussions.

« On ne connaît bien souvent de la pensée arabe que son passé lointain, son âge d’or médiéval culminant à Al-Andalus où les sciences arabes fleurissaient, dialoguaient et innervaient les savoirs du monde entier. Au-delà de cette perception nostalgique, la pensée arabe – ses grandes figures, ses courants, ses enjeux – reste largement méconnue en France », peut-on lire dans le résumé publié sur le site de l’IMA.

Ce Sommet, à l’instar des podcasts et des publications de l’IMA, s’inscrit dans une politique éditoriale volontariste qui vise à ouvrir au plus grand nombre la richesse intellectuelle des mondes arabes. Il répond aussi à l’objectif du CAREP de favoriser la connaissance de la pensée arabe en France, indique l’IMA.

La séance inaugurale verra la présence de Jack Lang, président de l’IMA, Edgar Morin, sociologue et philosophe, Henry Laurens, professeur au Collège de France et Salam Kawakibi, directeur du CAREP.

Le programme prévoit 9 panels sur les thèmes suivants : La pensée arabe en révolution, Inventer un média indépendant, Décoloniser les savoirs, Pour une critique située de l’héritage (al-Tourâth), Penser le féminisme arabe, L’orientalisme et ses critiques : sortir de l’opposition, Pour une anthropologie arabe, Penser en réseau : Think-tanks et groupes d’influence, Le podcast dans le monde arabe.