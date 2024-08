Le ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires Culturelles, Moncef Boukthir, a présidé, vendredi, au siège de son département à Tunis, une séance de travail consacrée à l’examen de la programmation des 12èmes “Nuits du musée de Sousse” prévues du 22 au 27 août 2024 ainsi que les préparatifs de la célébration de la fête du Mouled à Kairouan.

Selon un communiqué publié, dans l’après-midi, sur le site du ministère, Boukthir a souligné l’importance du rôle du ministère des Affaires Culturelles à travers des choix artistiques de qualité en harmonie avec la politique culturelle nationale. Il a appelé les cadres du ministère à la nécessité de mettre en place un plan de gestion dédié aux ressources financière et la programmation artistique des manifestation culturelles.

Le ministre a pris connaissance de l’avancement des préparatifs pour la fête du Mouled à Kairouan, prévue mi septembre prochain. Cet événement à vocation culturelle et spirituelle est une fête religieuse commémorant la naissance du prophète Mohamed.

Boukthir a notamment préconisé de travailler en étroite collaboration avec les différents organismes locaux et structures publiques de la région pour faire réussir les célébrations du Mouled et en mettant en valeur le riche patrimoine matériel et immatériel de la ville classé au patrimoine mondial de l’Unesco.