Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Léon Kacou ADOM.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a souligné le “fierté de la Tunisie d’appartenir à l’Afrique et son engagement à renforcer les relations d’amitié, de coopération et de partenariat avec les pays africains sur les plans bilatéral et multilatéral, au service des intérêts des peuples du continent “.

“L’Afrique dispose de ressources humaines et naturelles considérables, capables d’aider ses peuples à relever les défis économiques et sociaux auxquels ils font face”, a-t-il ajouté.

Kais Saied a, à cette occasion, fait part de sa satisfaction au niveau des relations tuniso-ivoiriennes dans plusieurs domaines, appelant à les développer davantage, notamment dans les domaines économiques et commerciaux ainsi que dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la technologie, de la culture et de la santé.

Il a aussi appelé à encourager la coopération et le partenariat dans le secteur privé des deux pays.

Evoquant la question de la migration irrégulière, Saied a rappelé que la Tunisie accueille volontiers les Africains et s’engage à leur offrir un traitement humain, mais ne tolèrera pas la présence de personnes hors la loi.

Le chef de l’Etat a, dans ce contexte, souligné la nécessité d’adopter une approche globale et de consensus en matière de migration irrégulière afin de mettre fin à ce phénomène et lutter contre les réseaux criminels qui en sont à l’origine.