Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a convenu avec plusieurs banques de prendre un certain nombre de mesures visant à booster le rythme de création des sociétés communautaires.

Dans un communiqué publié mercredi suite à la tenue d’une séance de travail entre le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, et des représentants de plusieurs banques, le ministère indique qu’il a été également convenu de préparer une plateforme digitale unifiée pour recevoir les demandes de financement des sociétés communautaires et de lancer un programme de formation dans le domaine de la gestion financière et administrative au cours des prochains mois.

A cet effet, une réunion devra se tenir début septembre prochain, pour approuver la note organisationnelle de financement des sociétés communautaires.

D’après le communiqué, il a été aussi convenu de renforcer l’encadrement et la formation des chargés clientèle dans les institutions financières.

Par ailleurs, une journée nationale d’information sur les sociétés communautaires se tiendra en septembre prochain, outre l’organisation de campagnes de sensibilisation mensuelles dans le cadre de la coopération entre les banques et les directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le ministère a signalé que la tenue de cette réunion de travail vise à suivre la mise en œuvre des accords de financement pour la création des sociétés communautaires.

Ont assisté à la réunion de travail des représentants du Conseil financier et bancaire, de la Banque tunisienne de solidarité, de la Société tunisienne de banque, de la BH Bank, de l’Amen Bank, d’Attijari Banque et de la Banque internationale arabe de Tunisie.