Lancement de l’initiative « 1Casque, 1Vie »

À l’occasion de la Semaine mondiale des Nations Unies pour la Sécurité Routière, TotalEnergies a lancé le premier aout 2024, l’initiative « 1Casque, 1Vie » (« Helmet 4 Life »).

Menée par ses filiales locales et son programme TotalEnergies Foundation, cette initiative qui va durer un mois, vise à fournir 100 000 casques de moto conformes aux normes de sécurité les plus strictes dans 40 pays répartis sur trois continents (Afrique, Asie et Amériques).

Cette distribution sera accompagnée d’un programme de sensibilisation unique à la sécurité routière pour les utilisateurs de deux-roues motorisés.

Contexte et objectifs de l’initiative

Actuellement, 28% des décès sur la route dans le monde impliquent des deux-roues motorisés, un chiffre pouvant atteindre plus de 75% dans certains pays. L’initiative « 1Casque, 1Vie » cible prioritairement ces régions, où une grande partie de la population n’a pas accès à des casques de qualité à des prix abordables.

Engagement de TotalEnergies

TotalEnergies, via ses filiales déjà fortement impliquées dans la prévention et la sécurité routière, et son programme TotalEnergies Foundation, s’engage à :

Fournir aux conducteurs de deux-roues motorisés des casques de qualité pour prévenir les décès et les blessures graves lors des accidents de la route.

Sensibiliser activement les conducteurs (particuliers et professionnels) à l’importance du port des équipements de protection, aux situations à risque, à l’entretien des véhicules et au respect des règles de circulation.

Cette initiative contribuera également aux objectifs de la « Global Safe & Affordable Helmet Campaign » soutenue par Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Sécurité routière.

Déploiement de l’initiative

« 1 casque, 1 vie » (« Helmet 4 Life ») est soutenue localement par 40 filiales de TotalEnergies sur trois continents. En 2023, 100 000 casques seront distribués dans 34 pays africains, en Asie-Pacifique (Inde, Cambodge, Vietnam) et en Amérique (Jamaïque, République Dominicaine, Chili).

La campagne de sensibilisation en Tunisie a commencé le 1er août pour une durée d’un mois. Les casques respectent la norme ECE 22:05, garantissant leur conformité aux standards de sécurité les plus élevés.

