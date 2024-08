La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a entamé, depuis le début du mois d’août 2024, l’exploitation d’un nouveau lot d’équipements destinés à consolider le système d’extraction du phosphate brute et de production de phosphate commercial.

Une source responsable à la direction centrale de la CPG a indiqué que la société a reçu 24 nouveaux engins lourds, qui consistent en 18 camions d’une capacité de six tonnes chacune, et 6 chargeuses sur roues de 4,5 m3, chacune.

Ce matériel assurera l’acheminement du phosphate extrait des mines de surface vers les unités de production du phosphate commercial et le renforcement de la capacité d’extraction du phosphate brute dans les mines de surface à Métlaoui, Mdhila, Om Larayes et Redeyef.

La CPG prévoit, également, l’acquisition d’un deuxième lot d’équipements et de machines (183 millions de dinars) qui comprend 36 camions excavatrices rotatives et hydrauliques de moyenne et grande taille.

L’objectif étant de rénover 30% des équipements d’extraction du phosphate brute des mines de surface, dans le cadre d’un programme d’investissement lancé en 2023.

Selon la même source, renforcer la capacité d’extraction permet d’assurer, constamment, l’approvisionnement en phosphate brute des unités de production du phosphate commercial.

Pour rappel, la moyenne de production annuelle du phosphate commercial, entre 2011 et 2023, n’a pas dépassé les 3,5 millions de tonnes contre 8 millions de tonnes en 2010.