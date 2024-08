L’aéroport international de Dubaï (DXB) a réaffirmé sa position de moteur économique crucial pour Dubaï en accueillant 44,9 millions de passagers au premier semestre 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette performance reflète la stature de DXB comme une porte d’entrée mondiale grâce à son réseau de destinations en constante expansion. L’aéroport joue un rôle essentiel en renforçant la position de Dubaï en tant que centre global des affaires et du tourisme, stimulant ainsi la croissance économique de l’émirat.

Selon le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï, la ville a enregistré une croissance record dans le secteur du tourisme avec 9,31 millions de visiteurs internationaux au premier semestre 2024. Ce chiffre souligne la position croissante de Dubaï comme centre mondial pour attirer les talents, les entreprises internationales et les investisseurs. Le produit intérieur brut (PIB) de Dubaï a atteint 115 milliards de dirhams au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l’année précédente.

Paul Griffiths, PDG des aéroports de Dubaï, a souligné l’importance stratégique de DXB en tant que hub mondial de l’aviation, attirant des talents, des entreprises et des touristes du monde entier. Il a mentionné que la forte demande des marchés principaux tels que l’Inde et la reprise progressive du marché chinois ont contribué à ce succès. L’aéroport se dirige vers un nouveau record avec des prévisions d’accueil de 91,8 millions de passagers d’ici la fin de l’année 2024.

Les principaux marchés et marchés émergents, notamment l’Asie du Sud, l’Europe de l’Ouest, les pays du Conseil de coopération du Golfe et l’Asie de l’Est, ont joué un rôle crucial dans les succès de DXB. L’Inde est restée la plus grande destination pour DXB avec 6,1 millions de passagers, suivie de l’Arabie saoudite (3,7 millions), du Royaume-Uni (2,9 millions) et du Pakistan (2,3 millions). D’autres marchés importants incluent les États-Unis, la Russie et l’Allemagne.

L’aéroport international de Dubaï est connecté à 269 destinations dans 106 pays via 101 compagnies aériennes internationales, renforçant la position de Dubaï en tant que centre mondial leader pour les affaires et la logistique.

Au deuxième trimestre 2024, DXB a accueilli 21,8 millions de passagers, avec un total de 107 000 mouvements aériens. Le mois de janvier a été le plus chargé avec 7,9 millions de passagers. L’aéroport a traité 39,7 millions de bagages, enregistrant une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année précédente.

Des efforts continus sont déployés pour améliorer l’expérience des passagers à DXB, avec des initiatives telles que la codification des parkings par couleur, l’ajout d’un parfum distinctif dans le salon “Al Majlis” et le lancement d’un système avancé de gestion des files d’attente. Le système de surveillance instantanée de DXB aide à prévoir et à prévenir l’accumulation de files d’attente, assurant ainsi une expérience de voyage fluide et efficace.