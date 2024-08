La Tunisie profitera d’un temps généralement ensoleillé ce mardi 6 août, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Un léger voile nuageux pourrait toutefois apparaître sur certaines régions.

Les températures resteront élevées, avec des maximales oscillant entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs ouest, et entre 35 et 40 degrés dans le reste du pays.

Le vent soufflera principalement du nord et de l’est, avec une intensité faible à modérée. Il pourrait toutefois se renforcer l’après-midi dans les régions sud. Quant à la mer, elle sera houleuse à peu agitée dans le nord et peu agitée à calme sur les côtes est.