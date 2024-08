Le bilan de la troisième édition des rencontres d’affaires tuniso-africaines « Tunisia Africa Business Mettings » (TABM) tenue, les 2 et 3 juillet 202, à Tunis, a été vendredi au centre d’une réunion entre le Chef du gouvernement Ahmed Hachani et la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb et le PDG du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hassine.

Cette édition a favorisé plus de 4000 rencontres professionnelles B2B entre 300 représentants de 215 entreprises tunisiennes actives dans divers secteurs et 135 représentants de 120 sociétés et entreprises économiques de 25 pays d’Afrique subsaharienne, a rapporté un communiqué de la présidence du gouvernement publié, vendredi.

A cette occasion, Hachani a mis en exergue les efforts déployés pour renforcer la dynamique économique avec les pays africains, soulignant l’importance de la position géostratégique de la Tunisie, qui rend son rôle central dans la réalisation du développement global et durable du continent africain.

Le CEPEX a mis en place un plan d’action visant à développer les échanges commerciaux avec les pays d’Afrique subsaharienne, d’autant plus de l’existence d’un cadre juridique incitatif grâce à l’adhésion de la Tunisie à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).